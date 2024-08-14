Вночі окупанти вдарили "шахедами" по Житомирській області

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Вночі 14 серпня ворог знов атакував Житомирську область дронами-камікадзе. Під ударом опинився один з об'єктів інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram у середу, 14 серпня.

Читайте також:

Армія РФ вдарила по інфраструктурі Житомирщини

Під час нічної атаки 14 серпня під удар "шахедів" потрапив один з об'єктів інфраструктури в Житомирській області.

"Завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони області було знищено 3 дрони-камікадзе типу "шахед/герань", — повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає. Наслідки повітряної атаки локалізовано спеціальними службами.