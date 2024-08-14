Окупанти понад пів тисячі разів обстріляли Запорізьку область за добу

Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: Іван Федоров/Telegram

Впродовж доби, що минула, окупанти завдали 510 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Армія РФ застосувала БпЛА, авіацію та артилерію.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 14 серпня.

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Протягом доби, з 13 по 14 серпня, окупанти били по території восьми населених пунктів Запорізької області.

Війська РФ завдали трьох авіаційних ударів по Білогір'ю.

Також 323 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

9 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

175 артобстрілів окупанти завдали по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.