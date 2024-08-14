Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Понад пів тисячі ударів за добу — які населені пункти Запоріжжя обстріляли окупанти arrow

Понад пів тисячі ударів за добу — які населені пункти Запоріжжя обстріляли окупанти

14 серпня 2024 07:47
Галина Шподарева - редактор
Окупанти понад пів тисячі разів обстріляли Запорізьку область за добу
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: Іван Федоров/Telegram
Галина Шподарева - редактор

Впродовж доби, що минула, окупанти завдали 510 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Армія РФ застосувала БпЛА, авіацію та артилерію. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 14 серпня. 

Читайте також:

Обстріли Запорізької області за добу

Протягом доби, з 13 по 14 серпня, окупанти били по території восьми населених пунктів Запорізької області.

  • Війська РФ завдали трьох авіаційних ударів по Білогір'ю.
  • Також 323 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
  • 9 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 
  • 175 артобстрілів окупанти завдали по території  Приморського, Гуляйполя, Малої  Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Також важливі новини дня по темі:

вибух безпілотники Запоріжжя Запорізька область обстріли Іван Федоров ракети

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:11 До наступу в Курській області Україна залучила авіацію, — ЗМІ

09:05 В Україні знову дорожчає іноземна валюта — скільки коштує долар США, євро та польский злотий

08:53 Росія перекидає окупантів із Донеччини в Курську область, — ISW

08:52 Неспокійна ніч у Росії — що відомо про ракетно-дронову атаку на деякі регіони РФ

08:52 Росіяни заявляють про "прильоти" на авіабазі "Саваслейка", де базуються літаки МіГ-31К

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

08:36 Наслідки атаки на Дніпропетровську область — одна людина загинула, є руйнації

08:30 "Хезболла" випустила по Ізраїлю 25 ракет — які наслідки

08:26 Орендувати житло в Україні стало дорожче — ТОП-5 міст із високими цінами

08:08 Армія РФ атакувала безпілотниками об'єкт інфраструктури на Житомирщині

08:00 Українці у Швейцарії можуть отримувати виплати у 2 тис. євро — умови

09:11 До наступу в Курській області Україна залучила авіацію, — ЗМІ

09:05 В Україні знову дорожчає іноземна валюта — скільки коштує долар США, євро та польский злотий

08:53 Росія перекидає окупантів із Донеччини в Курську область, — ISW

08:52 Неспокійна ніч у Росії — що відомо про ракетно-дронову атаку на деякі регіони РФ

08:52 Росіяни заявляють про "прильоти" на авіабазі "Саваслейка", де базуються літаки МіГ-31К

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

08:36 Наслідки атаки на Дніпропетровську область — одна людина загинула, є руйнації

08:30 "Хезболла" випустила по Ізраїлю 25 ракет — які наслідки

08:26 Орендувати житло в Україні стало дорожче — ТОП-5 міст із високими цінами

08:08 Армія РФ атакувала безпілотниками об'єкт інфраструктури на Житомирщині

08:00 Українці у Швейцарії можуть отримувати виплати у 2 тис. євро — умови

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови