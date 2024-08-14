Оккупанты более полтысячи раз обстреляли Запорожскую область за сутки

Более полтысячи ударов в сутки — какие населенные пункты Запорожья обстреляли оккупанты
14 августа 2024 07:47
Последствия обстрелов Запорожья. Фото: Иван Федоров/Telegram
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 510 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. Армия РФ применила БпЛА, авиацию и артиллерию.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 14 августа.
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В течение суток, с 13 по 14 августа, оккупанты били по территории восьми населенных пунктов Запорожской области.
- Войска России нанесли три авиационных удара по Белогорью.
- Также 323 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
- 9 обстрелов из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку.
- 175 артобстрелов оккупанты нанесли по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Малиновки и Левадного.
Поступило девять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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