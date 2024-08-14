Оккупанты более полтысячи раз обстреляли Запорожскую область за сутки

Последствия обстрелов Запорожья. Фото: Иван Федоров/Telegram

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 510 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. Армия РФ применила БпЛА, авиацию и артиллерию.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 14 августа.

Читайте также:

Обстрелы Запорожской области в сутки

В течение суток, с 13 по 14 августа, оккупанты били по территории восьми населенных пунктов Запорожской области.

Войска России нанесли три авиационных удара по Белогорью.

Также 323 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

9 обстрелов из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку.

175 артобстрелов оккупанты нанесли по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Малиновки и Левадного.

Поступило девять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.