Удар дронов по базе Саваслейка в РФ 14 августа – местные слышали десять взрывов

Российская авиабаза "Саваслейка". Фото: росСМИ

Аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России, где базируются самолеты МиГ-31К, в ночь на 14 августа атаковали беспилотники. Местные сообщали о сильных взрывах и работе ПВО.

Об этом сообщают местные паблики.

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Местные жители сообщали о "10 прилетах по военной базе "Саваслейка"". Также утверждается, что проезд в село и город Кулебаки после этого был перекрыт.

Скриншот сообщения

В то же время, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работали средства ПВО и РЭБ через беспилотники.

"На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Принимаются все меры по минимизации последствий. Предварительно пострадавших нет", — написал он в своем Telegram.

Скриншот сообщения Никитина

Отметим, что на этой авиабазе базируются носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К. "Саваслейка" расположена от границ Украины примерно в 600 километрах.