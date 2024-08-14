Удар дронов по базе Саваслейка в РФ 14 августа – местные слышали десять взрывов

Россияне заявляют о "прилетах" на авиабазе "Саваслейка", где базируются самолеты МиГ-31К
Аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России, где базируются самолеты МиГ-31К, в ночь на 14 августа атаковали беспилотники. Местные сообщали о сильных взрывах и работе ПВО.
Об этом сообщают местные паблики.
Атака на авиабазу "Саваслейка" в РФ
Местные жители сообщали о "10 прилетах по военной базе "Саваслейка"". Также утверждается, что проезд в село и город Кулебаки после этого был перекрыт.
В то же время, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работали средства ПВО и РЭБ через беспилотники.
"На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Принимаются все меры по минимизации последствий. Предварительно пострадавших нет", — написал он в своем Telegram.
Отметим, что на этой авиабазе базируются носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К. "Саваслейка" расположена от границ Украины примерно в 600 километрах.
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