Наступление в Курской области — Украина впервые применила авиацию

Украинский истребитель Су-27 Фото иллюстративное: Reuters

Украинские истребители присоединились к наступлению в Курской области России и ударили по российскому командному пункту. По предварительным данным, для удара были применены планерные бомбы из самолетов Су-27.

Об этом сообщило издание Forbes.

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Удар из авиации по Курской области

Украинская авиация впервые нанесла удары по Курской области, применив для этого истребители Су-27 и планерные бомбы со спутниковым наведением, которые имеют по крайней мере такую же дальность и точность, как и российские КАБ. Во вторник в Интернете появились первые видеозаписи, на которых якобы запечатлено, как украинские истребители сбрасывают планерные бомбы американского производства Joint Direct Attack Munition по целям в Курске.

Как сообщается, украинский самолет нанес удар по российскому командному пункту в Теткино, что в нескольких милях к северу от линии фронта в Курске.

Особенности применения авиации по территории России

Риск для самолетов в районе Курской дуги является значительным. Украинские военные развернули то, что один российский блогер охарактеризовал как "значительное количество" батарей ПВО, а также электронных помех, которые могут блокировать радиосигналы и в некоторых случаях даже сбрасывать бомбы со спутниковым наведением.

Российская противовоздушная оборона вокруг Курска также является значительной. Недаром один украинский Су-27 был замечен в полете всего в нескольких сотнях футов над полем боя после того, как сбросил свои планерные бомбы. Пилоты с обеих сторон стараются летать как можно ниже, чтобы избежать обнаружения вражескими радарами.