ЗСУ ще далі просунулися у Курській області та взяли у полон сотню військових РФ, — Зеленський

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Збройні сили України (ЗСУ) продовжують просуватися у Курській області Росії. Українським бійцям вдалося значно поповнити обмінний фонд.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у середу, 14 серпня.

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Глава держави зазначив, що вранці мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ситуації на фронті.

Під час розмови головком доповідав про ситуацію на Торецькому та Покровському напрямках, а також про хід операції в Курській області.

Зеленський наголосив, що ЗСУ мають просування на Курщині.

"У Курській області просуваємося далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби", — йдеться у повідомленні.

Президент додав, що українські бійці змогли поповнити обмінний фонд.

"І ще понад 100 полонених російських військових. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", — підсумував Зеленський.

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