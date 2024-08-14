ВСУ еще дальше продвинулись в Курской области и взяли в плен сотню военных РФ, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают продвигаться в Курской области России. Украинским бойцам удалось пополнить обменный фонд.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 14 августа.

Читайте также:

ВСУ продвигаются на Курщине

Глава государства отметил, что утром беседовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по поводу ситуации на фронте.

Во время разговора главком докладывал о ситуации на Торецком и Покровском направлениях, а также о ходе операции в Курской области.

Зеленский подчеркнул, что ВСУ продвигаются на Курщине.

"В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток", — говорится в сообщении.

Президент добавил, что украинские бойцы смогли пополнить обменный фонд.

"И еще более 100 пленных российских военных. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят", — сказал Зеленский.

Также украинский лидер проинформировал, что Главнокомандующий ВСУ получил поручение усилить восточное направление фронта с применением пакетов помощи, поставляемых партнерами.

"Ни на секунду не забываем о нашем востоке", — подытожил глава государства.