ВСУ еще дальше продвинулись в Курской области и взяли в плен сотню военных РФ, — Зеленский

Зеленский заявил об успешном продвижении ВСУ на Курщине и сотне пленных российских военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают продвигаться в Курской области России. Украинским бойцам удалось пополнить обменный фонд.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 14 августа.
ВСУ продвигаются на Курщине
Глава государства отметил, что утром беседовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по поводу ситуации на фронте.
Во время разговора главком докладывал о ситуации на Торецком и Покровском направлениях, а также о ходе операции в Курской области.
Зеленский подчеркнул, что ВСУ продвигаются на Курщине.
"В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток", — говорится в сообщении.
Президент добавил, что украинские бойцы смогли пополнить обменный фонд.
"И еще более 100 пленных российских военных. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят", — сказал Зеленский.
Также украинский лидер проинформировал, что Главнокомандующий ВСУ получил поручение усилить восточное направление фронта с применением пакетов помощи, поставляемых партнерами.
"Ни на секунду не забываем о нашем востоке", — подытожил глава государства.
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