Су-34 — ВСУ сбили российский самолет в Курской области

ВСУ уничтожили российский самолет Су-34 в Курской области
14 августа 2024 13:01
обновлено: 13:09
Российский самолет Су-34. Иллюстративное фото: росСМИ
Вооруженные силы Украины в среду, 14 августа, уничтожили российский самолет Су-34 в Курской области. Это произошло во время выполнения боевого задания.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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В Генштабе рассказали, что ночью 14 августа во время выполнения боевой задачи силы и средства зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло в Курской области.
"Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно. Вместе победим! Слава Украине!" — говорится в сообщении.
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