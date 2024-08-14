Су-34 — ВСУ сбили российский самолет в Курской области

Российский самолет Су-34. Иллюстративное фото: росСМИ

Вооруженные силы Украины в среду, 14 августа, уничтожили российский самолет Су-34 в Курской области. Это произошло во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что ночью 14 августа во время выполнения боевой задачи силы и средства зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло в Курской области.

"Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно. Вместе победим! Слава Украине!" — говорится в сообщении.