Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ знищили російський літак Су-34 у Курській області arrow

ЗСУ знищили російський літак Су-34 у Курській області

14 серпня 2024 13:01
оновлено: 13:44
Катерина Османська - Редактор
Су-34 — ЗСУ збили російський літак у Курській області
Російський літак Су-34. Ілюстративне фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Збройні сили України у середу, 14 серпня, знищили російський літак Су-34 у Курській області. Це трапилося під час виконання бойового завдання. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Знищення російського літака Су-34

Оновлено 13:40. На збиття літака відреагував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

"Сили оборони України знищили ворожий Су-34. Небо над Курщиною стало чистішим", — написав він у своєму Telgram. 

null
Скриншот допису Сирського

У Генштабі розповіли, що вночі 14 серпня під час виконання бойового завдання сили і засоби зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це трапилося у Курській області. 

"Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно. Разом переможемо! Слава Україні!" — йдеться у повідомленні. 

знищення літака РФ у Курській області
Скриншот допису Генштабу

Також важливі новини дня по темі:

війна літак Генштаб ЗСУ Росія Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Термінова новина

13:33 Зеленський заявив про успішне просування ЗСУ на Курщині та сотню полонених російських військових

13:32 Очільнику АМКУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні — йдеться про десятки мільйонів

13:32 Запасайтесь ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:31 Завтра в Одесі та області відключать газопостачання — кому варто підготуватись

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

13:31 Яким банкам українці довіряють гроші у 2024 році — рейтинг Нацбанку

13:13 Агентство Fitch знизило рейтинг України до обмеженого дефолту — деталі

13:02 ПФУ доручили виплачувати нову допомогу — які виплати здійснить у серпні

Оновлено

13:01 ЗСУ знищили російський літак Су-34 у Курській області

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Термінова новина

13:33 Зеленський заявив про успішне просування ЗСУ на Курщині та сотню полонених російських військових

13:32 Очільнику АМКУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні — йдеться про десятки мільйонів

13:32 Запасайтесь ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:31 Завтра в Одесі та області відключать газопостачання — кому варто підготуватись

13:31 Яким банкам українці довіряють гроші у 2024 році — рейтинг Нацбанку

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

13:13 Агентство Fitch знизило рейтинг України до обмеженого дефолту — деталі

13:02 ПФУ доручили виплачувати нову допомогу — які виплати здійснить у серпні

Оновлено

13:01 ЗСУ знищили російський літак Су-34 у Курській області

12:57 Загроза з Кінбурнської коси лишається — росіяни марять контролем моря

12:52 Перейменування вулиць та міст на честь загиблих воїнів — як до цього ставляться українці

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови