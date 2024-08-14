Су-34 — ЗСУ збили російський літак у Курській області

Російський літак Су-34. Ілюстративне фото: росЗМІ

Збройні сили України у середу, 14 серпня, знищили російський літак Су-34 у Курській області. Це трапилося під час виконання бойового завдання.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Оновлено 13:40. На збиття літака відреагував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сили оборони України знищили ворожий Су-34. Небо над Курщиною стало чистішим", — написав він у своєму Telgram.

Скриншот допису Сирського

У Генштабі розповіли, що вночі 14 серпня під час виконання бойового завдання сили і засоби зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це трапилося у Курській області.

"Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно. Разом переможемо! Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.