В Курской области создадут военную комендатуру, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание. Фото: скриншот

В среду, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области России. Речь шла, в частности, о создании военной комендатуры.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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По словам Зеленского, во время совещания были обсуждены ключевые вопросы по ситуации на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориям Курской области.

Президент сообщил, что при необходимости на подконтрольных территориях будут созданы военные комендатуры.

"Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", — отметил украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что ВСУ соблюдают все конвенции.

"Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права", — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и проводит активные действия на территории России.

Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил об успешном продвижении ВСУ в Курщине. Также он сообщил, что украинские бойцы значительно пополнили обменный фонд, взяв в плен более сотни российских военных.

А украинские журналисты показали первые фото из подконтрольного ВСУ города Суджа Курской области.