Бої в Курській області — яку стратегію обрала Росія та хто курує операцію

Директор ФСБ Олександр Бортніков. Фото: росЗМІ

Нещодавно Національний антитерористичний комітет Росії оголосив про проведення антитерористичної операції в Бєлгородській, Брянській та Курській областях у відповідь на вторгнення в Курську область. Ймовірно, що керувати її проведенням було доручено директору ФСБ Олександру Бортнікову.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у неділю, 11 серпня.

Читайте також:

ФСБ відбиватиме вторгнення в Курську область

На думку аналітиків, Москва оголосила антитерористичну операцію для того, щоб зменшити масштаб вторгнення в Курську область, та запобігти внутрішній паніці, або негативній реакції, тим самим демонструючи небажання Кремля вживати більш радикальних заходів згідно з ситуацією.

Попри те, що російські мілблогери пропонували офіційно оголосити війну та критикували Кремль за те, що він не оголосив воєнний стан замість антитерористичної операції, Володимир Путін міг утриматися від офіційного оголошення воєнного стану, та не оголосив загальну мобілізацію. Проте глава Кремля цілком ймовірно міг довірити керування "антитерористичною операцією" чинному очільнику ФСБ.

"Оголошення антитерористичної операції під керівництвом Бортнікова говорить про те, що Путін був незадоволений тим, як російське військове командування впоралося з ситуацією в Курській області", — йдеться у тексті звіту.

Там також зауважили, що головнокомандувач ЗС РФ Валерій Герасимов під час зустрічі з Путіним 7 серпня заявляв, що російське угруповання "Північ" та спецпідрозділи ФСБ "ефективно контролюють ситуацію" та "зупиняють просування в Курській області". Ймовірно, що російський президент, на думку експертів, міг не до кінця повірити головкому російських військ, та міг доручити відбивати вторгнення силовикам Бортнікова, оскільки раніше він зарекомендував себе ефективним менеджером під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії та кремлівському режиму.