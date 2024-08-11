Бои в Курской области — в ISW рассказали, как будет действовать ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников. Фото: росСМИ

Недавно Национальный антитеррористический комитет России объявил о проведении антитеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на вторжение в Курскую область. Вероятно, что руководить ее проведением было поручено директору ФСБ Александру Бортникову.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) в воскресенье, 11 августа.

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По мнению аналитиков, Москва объявила антитеррористическую операцию для того, чтобы уменьшить масштаб вторжения в Курскую область, и предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию, тем самым демонстрируя нежелание Кремля принимать более радикальные меры в соответствии с ситуацией.

Несмотря на то, что российские милблогеры предлагали официально объявить войну и критиковали Кремль за то, что он не объявил военное положение вместо антитеррористической операции, Владимир Путин мог воздержаться от официального объявления военного положения и не объявил всеобщую мобилизацию. Однако глава Кремля по всей вероятности мог доверить управление "антитеррористической операцией" действующему главе ФСБ.

"Объявление антитеррористической операции под руководством Бортникова говорит о том, что Путин был недоволен тем, как российское военное командование справилось с ситуацией в Курской области", — говорится в тексте отчета.

Там также отметили, что главнокомандующий ВС РФ Валерий Герасимов во время встречи с Путиным 7 августа заявлял, что российская группировка "Север" и спецподразделения ФСБ "эффективно контролируют ситуацию" и "останавливают продвижение в Курской области". Вероятно, что российский президент, по мнению экспертов, мог не до конца поверить главкому российских войск и мог поручить отражать вторжение силовикам Бортникова, поскольку ранее он зарекомендовал себя эффективным менеджером во время кризисов, угрожавших внутренней стабильности России и кремлевскому режиму.