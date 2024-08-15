Операция в Курской области — пограничники ответили, удавалось ли россиянам заехать в Украину

КПП на границе с Россией. Фото: УП

В Курской области России уже больше недели идет операция Сил обороны Украины. В то же время, в течение этого периода пограничники не фиксировали случаев въезда в Украину со стороны российской территории на этом участке.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, 15 августа.

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Демченко подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине были закрыты все пункты пропуска на границе со страной-агрессором, Беларусью и так называемым Приднестровьем. В то же время, на въезд в страну пропускают украинцев, даже если у них нет достаточно документов.

"Такое движение мы постоянно подмечали в направлении пункта пропуска Покровка, с сопредельной стороны Колотиловки. Россияне также пропускали граждан Украины на этом направлении, но за последнее время, во время происходящих на границе с РФ активных действий Россия не пропускает граждан Украины, и движение отсутствует", — сказал пограничник.

Он отметил, что, несмотря на это, украинцы могут въехать на территорию государства через Беларусь. В общей сложности из-за "закрытых" КПП с начала 2022 года домой вернулись около 40 тысяч граждан.

У Демченко спросили, пытались ли таким образом въехать граждане России с начала активных действий в Курской области.

"Если говорить о границе с Россией, то таких случаев не было", — ответил он.