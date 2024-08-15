ВСУ могли задействовать танки Challenger 2 для наступления в Курской области

Танки Challenger 2. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Украинские Силы обороны утром 6 августа начали наступление на Курскую область. В ходе спецоперации ВСУ задействовали британские танки Challenger 2.

Об этом пишет Sky News в четверг, 15 августа.

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Издание пишет, если эта информация подтвердится, это будет первый случай использования британских танков, которыми руководят украинские солдаты во время боевых действий на территории России.

В то же время, министерство обороны Британии отказалось комментировать подробности операции, в ВСУ также не дали комментариев. Однако страна подтвердила право Украины на свободное использование британского оружия на территории России согласно политике правительства.

Источник Sky News пишет, что среди вооружений, задействованных ВСУ в Курской области, были танки Challenger 2 — количество пока неизвестно. Также непонятно, каким образом им удалось разместить танки на вражеской территории.