Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Войска России приближаются к Покровску — жителей призвали эвакуироваться arrow

Войска России приближаются к Покровску — жителей призвали эвакуироваться

15 августа 2024 17:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Покровская городская власть проинформировала, как можно эвакуироваться
Эвакуация. Фото: Покровская МВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Город Покровск Донецкой области расположен на расстоянии около 16 км от линии фронта, враг продолжает продвигаться в направлении населенного пункта. Глава Покровской МВА Сергей Добряк призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

Об этом пишут местные Telegram-каналы в четверг, 15 августа.

Читайте также:

Эвакуация из Покровска

"Уважаемые жители громады, мы видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск", — сказал Добряк.

Он отметил, что последние российские обстрелы города показали, что враг бьет по критической инфраструктуре, частной застройке или жилой застройке, из-за чего погибают люди.

"Поэтому очень прошу, не медлите, эвакуируйтесь: особенно семьи с детьми и пожилые люди", — добавил глава МВА.

null
Продвижение россиян на фронте. Фото: скриншот из DeepState

Все, кто хочет эвакуироваться, могут обратиться за телефонами:

  • контактный центр Покровской МВА: 0-800-300-101;
  • волонтеры БФ "Восток SOS": эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними питомцами: 0-800-332-614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00;
  • волонтеры ОО "Подснежник" для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 093-202-22-32 и 096-404-10-34.

Также важные новости дня по теме:

российские войска украинцы эвакуация Донецкая область оккупанты война в Украине Покровск

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:33 Клуб Первой лиги договорился с ван Леувеном — известны детали перехода

18:33 Прокуратура объявила подозрение работавшей на врага экс-сотрудницы Харьковского СИЗО

18:26 Нужно ли обновлять данные снятым с учета — в Минобороны разъяснили

18:25 На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей — есть погибшие и раненые

18:24 В России разбился бомбардировщик Ту-22, — росСМИ

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:22 ТЦК на Одесчине затеял ремонт за 12 млн грн — детали тендера

18:17 Пограничники Помсты показали, как используют украинский дрон Валькирия для разведки

17:58 Прямое попадание во вражеский БМП, танк и пушку Рапира — в 3 ОШБр показали кадры уничтожения техники

17:54 Войска России приближаются к Покровску — жителей призвали эвакуироваться

17:53 В Волынском ТЦК объяснили, почему к мужчинам не пускают адвокатов и уточнили по поводу очередей

18:33 Клуб Первой лиги договорился с ван Леувеном — известны детали перехода

18:33 Прокуратура объявила подозрение работавшей на врага экс-сотрудницы Харьковского СИЗО

18:26 Нужно ли обновлять данные снятым с учета — в Минобороны разъяснили

18:25 На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей — есть погибшие и раненые

18:24 В России разбился бомбардировщик Ту-22, — росСМИ

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:22 ТЦК на Одесчине затеял ремонт за 12 млн грн — детали тендера

18:17 Пограничники Помсты показали, как используют украинский дрон Валькирия для разведки

17:58 Прямое попадание во вражеский БМП, танк и пушку Рапира — в 3 ОШБр показали кадры уничтожения техники

17:54 Войска России приближаются к Покровску — жителей призвали эвакуироваться

17:53 В Волынском ТЦК объяснили, почему к мужчинам не пускают адвокатов и уточнили по поводу очередей

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения