Покровская городская власть проинформировала, как можно эвакуироваться

Эвакуация. Фото: Покровская МВА

Город Покровск Донецкой области расположен на расстоянии около 16 км от линии фронта, враг продолжает продвигаться в направлении населенного пункта. Глава Покровской МВА Сергей Добряк призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

Об этом пишут местные Telegram-каналы в четверг, 15 августа.

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"Уважаемые жители громады, мы видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск", — сказал Добряк.

Он отметил, что последние российские обстрелы города показали, что враг бьет по критической инфраструктуре, частной застройке или жилой застройке, из-за чего погибают люди.

"Поэтому очень прошу, не медлите, эвакуируйтесь: особенно семьи с детьми и пожилые люди", — добавил глава МВА.

Продвижение россиян на фронте. Фото: скриншот из DeepState

Все, кто хочет эвакуироваться, могут обратиться за телефонами: