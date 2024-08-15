Покровская городская власть проинформировала, как можно эвакуироваться

Войска России приближаются к Покровску — жителей призвали эвакуироваться
Город Покровск Донецкой области расположен на расстоянии около 16 км от линии фронта, враг продолжает продвигаться в направлении населенного пункта. Глава Покровской МВА Сергей Добряк призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.
Об этом пишут местные Telegram-каналы в четверг, 15 августа.
Эвакуация из Покровска
"Уважаемые жители громады, мы видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск", — сказал Добряк.
Он отметил, что последние российские обстрелы города показали, что враг бьет по критической инфраструктуре, частной застройке или жилой застройке, из-за чего погибают люди.
"Поэтому очень прошу, не медлите, эвакуируйтесь: особенно семьи с детьми и пожилые люди", — добавил глава МВА.
Все, кто хочет эвакуироваться, могут обратиться за телефонами:
- контактный центр Покровской МВА: 0-800-300-101;
- волонтеры БФ "Восток SOS": эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними питомцами: 0-800-332-614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00;
- волонтеры ОО "Подснежник" для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 093-202-22-32 и 096-404-10-34.
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