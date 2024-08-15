В Белгородской области объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня

В Белгородской области введен режим СЧ федерального уровня — в чем причина
В Белгородской области 14 августа был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, идет эвакуация. 15 августа МЧС России признало обстановку в Белгородской области ЧС федерального характера.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Режим ЧС в Белгородской области
"Обстановка в Белгородской области остается крайне сложной и напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители", — сказал чиновник в видеообращении.
Также из Белгородской области эвакуируют детей — "в безопасные детские оздоровительные лагеря", где уже находятся пять тысяч несовершеннолетних.
Ситуация в Белгородской области
В МЧС России обстановку в Белгородской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
"Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие граждане. В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящее не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", — сказал глава МЧС России Александр Куренков.
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