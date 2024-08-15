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У Бєлгородській області введено режим НС федерального рівня — яка причина

15 серпня 2024 14:30
Галина Шподарева - редактор
У Бєлгородській області оголосити режим надзвичайної ситуації федерального рівня
Модульне укриття в Бєлгороді. Фото: t.me/zhest_belgorod
Галина Шподарева - редактор

У Бєлгородській області 14 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. В регіоні триває евакуація. 15 серпня МНС Росії визнала обстановку в Бєлгородській області НС федерального характеру. 

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у Telegram.

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"Обстановка в Бєлгородській області лишається вкрай складною і напруженою. Щоденні обстріли з боку Збройних сил України, зруйновані будинки, поранені, загиблі мирні жителі", — сказав чиновник у відеозверненні.

Також з Бєлгородської області евакуюють дітей — "до безпечних дитячих оздоровчих таборів", де вже перебувають п'ять тисяч неповнолітніх.

Ситуація в Бєлгородській області

У МНС Росії обстановку в Бєлгородській області визнали надзвичайною ситуацією федерального характеру. 

"Обстановка в регіоні залишається складною і напруженою. Унаслідок терористичних атак з боку українських збройних формувань у Бєлгородській області пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі громадяни. У суб'єкті організовано роботу з надання всебічної допомоги постраждалому населенню, однак масштаби того, що відбувається, не дають змоги регіону самостійно ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, що склалася", — сказав глава МНС Росії Олександр Куренков. 

У Бєлгородській області введено режим надзвичайної ситуації — яка причина - фото 1
Допис МНС Росії. Фото: скриншот

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діти евакуація надзвичайний стан Бєлгородська область Росія Білгород

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