У Бєлгородській області оголосити режим надзвичайної ситуації федерального рівня

Модульне укриття в Бєлгороді. Фото: t.me/zhest_belgorod

У Бєлгородській області 14 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. В регіоні триває евакуація. 15 серпня МНС Росії визнала обстановку в Бєлгородській області НС федерального характеру.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у Telegram.

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Режим НС у Бєлгородській області

"Обстановка в Бєлгородській області лишається вкрай складною і напруженою. Щоденні обстріли з боку Збройних сил України, зруйновані будинки, поранені, загиблі мирні жителі", — сказав чиновник у відеозверненні.

Також з Бєлгородської області евакуюють дітей — "до безпечних дитячих оздоровчих таборів", де вже перебувають п'ять тисяч неповнолітніх.

Ситуація в Бєлгородській області

У МНС Росії обстановку в Бєлгородській області визнали надзвичайною ситуацією федерального характеру.

"Обстановка в регіоні залишається складною і напруженою. Унаслідок терористичних атак з боку українських збройних формувань у Бєлгородській області пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі громадяни. У суб'єкті організовано роботу з надання всебічної допомоги постраждалому населенню, однак масштаби того, що відбувається, не дають змоги регіону самостійно ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, що склалася", — сказав глава МНС Росії Олександр Куренков.