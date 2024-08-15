Міська влада Покровська проінформувала, як можна евакуюватися

Евакуація. Фото: Покровська МВА

Місто Покровськ Донецької області розташований на відстані близько 16 кілометрів від лінії фронту, ворог продовжує просуватися в напрямку населеного пункту. Голова Покровської МВА Сергій Добряк закликав мешканців евакуюватися у більш безпечні регіони.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали у четвер, 15 серпня.

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"Шановні мешканці громади, ми бачимо що сьогодні ворог майже підійшов впритул до нашої громади, до міста Покровськ", — сказав Добряк.

Він наголосив, що останні російські обстріли міста показали те, що ворог б'є по критичній інфраструктурі, приватній забудові або житловій забудові, через що гинуть люди.

"Тому дуже прошу, не зволікайте, евакуюйтеся: особливо сім'ї з дітьми та люди похилого віку", — додав голова МВА.

Просування росіян на фронті. Фото: скриншот з DeepState

Всі, хто хоче евакуюватися, можуть звернутися за телефонами: