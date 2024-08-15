Повернення полонених в Україну - СБУ працює над поповненням обмінного фонду

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Українські військові взяли в полон понад 102 російських окупантів під час однієї з операцій в Курській області. Поповнення обмінного фонду дозволить Україні повернути своїх захисників з російського полону.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк у четвер, 15 серпня.

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Співробітники СБУ разом з іншими Силами оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду — беруть в полон військовослужбовців Росії на полі бою.

Малюк заявив, що організація обмінів і повернення українських захисників та цивільних громадян з російського полону є одним із надпріоритетних завдань, поставлених Президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу займалася підготовкою обмінів: до неї будуть входити представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена. Голова СБУ уточнив, що це також цивільних громадян, зокрема тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.

"Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому", — наголосив Малюк.

Він зазначив, що під час жорстоких боїв у Курській області спецпризначенці ЦСО "А" СБУ взяли в полон 102 військовослужбовці РФ, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат". Зараз вирішується, яким чином максимально ефективно скористатися цим, аби повернути оборонців України додому.

Крім того, наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ — зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, які вони скоїли в Україні.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ