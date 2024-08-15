Скільки окупантів потрапили в полон до ЗСУ в Курській області

Полонені росіяни. Ілюстративне фото: Суспільне

Українські захисники під час боїв в Курській області взяли в полон близько 2000 російських військових. Їх планують використати для поповнення обмінного фонду та повернення українських громадян з російського полону.

Про це пише The Independent.

Читайте також:

Наступ ЗСУ в Курській області

У матеріалі йдеться, що українські війська також взяли в полон російських солдатів, щоб використовувати їх як "розмінну монету" для повернення своїх цивільних з Росії.

Один з українських військових повідомив виданню, що з початку боїв в Курській області ЗСУ захопили близько 2000 російських солдатів.

Це не точні дані, але про велику кількість полонених росіян свідчать фото та відео.