Скільки окупантів потрапили в полон до ЗСУ в Курській області

У The Independent назвали кількість окупантів, які потрапили в полон у Курській області
15 серпня 2024 22:34
Полонені росіяни. Ілюстративне фото: Суспільне
Українські захисники під час боїв в Курській області взяли в полон близько 2000 російських військових. Їх планують використати для поповнення обмінного фонду та повернення українських громадян з російського полону.
Про це пише The Independent.
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У матеріалі йдеться, що українські війська також взяли в полон російських солдатів, щоб використовувати їх як "розмінну монету" для повернення своїх цивільних з Росії.
Один з українських військових повідомив виданню, що з початку боїв в Курській області ЗСУ захопили близько 2000 російських солдатів.
Це не точні дані, але про велику кількість полонених росіян свідчать фото та відео.
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