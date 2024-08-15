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Бої в Курській області — Подоляк назвав головні цілі операції ЗСУ в Росії

15 серпня 2024 13:07
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Подоляк назвав чотири головних цілі операції у Курській області
Михайло Подоляк. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Україна не збирається включати до свого складу Курську область. Натомість проведення операції включає демонстрацію неспроможності Кремля приймати ефективні політичні рішення. 

Про це заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк в коментарі виданню "Медуза".

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За його словами, одна з цілей операції — довести, що військове та цивільне керівництво Кремля вкотре доводить, що слабо керує ситуацією.

"Для наших партнерів має бути очевидно, що Росія не настільки сильна, щоб контролювати внутрішні ризики, які поступово наростають через війну", — сказав Подоляк.

Крім того, ЗСУ хочуть убезпечити прикордонні області від російських обстрілів та авіаударів і перерізати логістичні маршрути, які дозволяють росіянам перекидати резерви до лінії фронту.

"Ми не ставимо перед собою мету окупації і допомагаємо цивільним. Водночас підкреслюю, що ми нищимо лише військову інфраструктуру", — наголосив політик.

Подоляк також додав, що військові комендатури у Курській області створюватися не будуть. Водночас остання ціль, на думку радника глави ОП, — "ефект бумеранга" для російського уряду. 

"При вході в Курську область ми побачили, наскільки шоковані люди: вони живуть в іншій реальності. Їм здається, що війна вже йде мало не на території країн Європи, а в них жодних ризиків немає. Зараз вони бачать зовсім іншу ситуацію", — сказав Подоляк.

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