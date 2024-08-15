Подоляк назвал четыре главных цели операции в Курской области

Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украина не собирается включать в свой состав Курскую область. В то же время проведение операции включает демонстрацию несостоятельности Кремля принимать эффективные политические решения.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию "Медуза".

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По его словам, одна из целей операции — доказать, что военное и гражданское руководство Кремля в очередной раз доказывает, что слабо управляет ситуацией.

"Для наших партнеров должно быть очевидно, что Россия не настолько сильна, чтобы контролировать внутренние риски, постепенно нарастающие из-за войны", — сказал Подоляк.

Кроме того, ВСУ хотят обезопасить пограничные области от российских обстрелов и авиаударов и перерезать логистические маршруты, позволяющие россиянам перебрасывать резервы к линии фронта.

"Мы не ставим перед собой цель оккупации и помогаем гражданским. В то же время подчеркиваю, что мы уничтожаем только военную инфраструктуру", — подчеркнул политик.

Подоляк также добавил, что военные комендатуры в Курской области создаваться не будут. В то же время последняя цель, по мнению советника главы ОП, — "эффект бумеранга" для российского правительства.

"При входе в Курскую область мы увидели, насколько шокированы люди: они живут в другой реальности. Им кажется, что война уже идет почти на территории стран Европы, а у них никаких рисков нет. Сейчас они видят совсем другую ситуацию", — сказал он.