Наступление ВСУ на Курщине - Кремль давит на российских милблогеров

После прорыва ВСУ в Курской области Кремль усилил давление на собственных военных блогеров — ISW
В связи с прорывом Вооруженных сил Украины в Курской области России Кремль продолжает вносить в черный список российских военных блогеров и политических обозревателей. Это обусловлено необходимостью скрыть от общества неудачи захватчиков на своей территории.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
Кремль создает черные списки
Во время первой встречи новоназначенного министра обороны РФ Андрея Белоусова и российских военных блогеров 10 июня присутствовали члены Администрации президента Владимира Путина. Аналитики ISW убеждены, что это первый показатель расширения контроля за всей российской медиа-инфраструктурой.
"Очевидная консолидация Администрацией президента двух отдельных информационных механизмов — внутренней пропагандистской машины, направленной на обеспечение политической стабильности в России, и внешних механизмов информационной войны — опасный шаг для Путина в период информационной войны, поскольку упрощенные системы контроля за СМИ опасны", — говорится. в сообщении.
При этом первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко активно расширяет контроль администрации над российским информационным пространством и политикой, по крайней мере, после мятежа ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.
В ISW также убеждены, что российские власти, скорее всего, пытаются как можно быстрее создать новое информационное пространство, преимущественно содержащее источники, связанные с Кремлем. Кроме того, российское правительство продолжает вносить в черный список российских военных блогеров, политических обозревателей и других экспертов. Такие действия ответят на украинское вторжение в Курскую область.
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