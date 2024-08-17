Наступление ВСУ на Курщине - Кремль давит на российских милблогеров

Кремль в Москве. Фото иллюстративное: росСМИ

В связи с прорывом Вооруженных сил Украины в Курской области России Кремль продолжает вносить в черный список российских военных блогеров и политических обозревателей. Это обусловлено необходимостью скрыть от общества неудачи захватчиков на своей территории.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

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Во время первой встречи новоназначенного министра обороны РФ Андрея Белоусова и российских военных блогеров 10 июня присутствовали члены Администрации президента Владимира Путина. Аналитики ISW убеждены, что это первый показатель расширения контроля за всей российской медиа-инфраструктурой.

"Очевидная консолидация Администрацией президента двух отдельных информационных механизмов — внутренней пропагандистской машины, направленной на обеспечение политической стабильности в России, и внешних механизмов информационной войны — опасный шаг для Путина в период информационной войны, поскольку упрощенные системы контроля за СМИ опасны", — говорится. в сообщении.

При этом первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко активно расширяет контроль администрации над российским информационным пространством и политикой, по крайней мере, после мятежа ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

В ISW также убеждены, что российские власти, скорее всего, пытаются как можно быстрее создать новое информационное пространство, преимущественно содержащее источники, связанные с Кремлем. Кроме того, российское правительство продолжает вносить в черный список российских военных блогеров, политических обозревателей и других экспертов. Такие действия ответят на украинское вторжение в Курскую область.