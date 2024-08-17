Аналитики ISW сообщили об отражение россиянами атаки ВСУ в Белгородской области

Украинские военные у границы с РФ. Фото: Reuters

Вооруженным силам Украины удалось пересечь российскую границу и продвинуться на 10 километров вглубь Белгородской области. Однако российским военным удалось остановить наступление и ВСУ были вынуждены отступить.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) в субботу, 17 августа.

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Операция ВСУ в Белгородской области

Ссылаясь на сообщения из открытых источников, аналитики ISW сообщают, что по состоянию на 16 августа украинские войска больше не удерживают позиции в Белгородской области.

Как пишет The Washington Post, 11 августа украинские военные совершили механизированные атаки в Белгородской области возле пограничного пункта пропуска "Колотыловка" к северо-западу от Белгорода. Результат — продвижение в этом районе примерно на 10 километров вглубь российской территории.

Ссылаясь на данные российских источников, в ISW отметили, что за последние дни ВСУ неоднократно атаковали возле Колотиловки и 15 августа временно захватили одноименный пункт пропуска. Однако россияне не подтвердили, что украинские войска продвинулись на расстояние более 10 км от пункта пропуска.

Захват Колотиловки

По информации The Washington Post, украинские войска удерживали позиции в Белгородской области и подвергались российским авиаударам и артобстрелам. Речь идет о том, что 15 августа украинская бронетехника пересекла границу для эвакуации личного состава ВСУ.

На 16 августа ISW не нашел никаких российских заявлений или доказательств присутствия украинских войск в Белгородской области.

"Украинские солдаты сообщили Washington Post, что российские войска были лучше подготовлены к отражению трансграничных украинских атак, чем в Курской области. По их словам, российские войска установили большое количество противотанковых укреплений — так называемых "зубов дракона" вдоль границы и плотно заменяли территорию ", — пишут аналитики Института изучения войны."

Действия армии РФ в Белгородской области

Ссылаясь на свидетельства украинских военных, аналитики ISW пишут, что российская артиллерия, беспилотники и авиация почти сразу начали атаковать ВСУ, когда те пытались пересечь границу в Белгородской области 11 августа.

"Описание украинскими солдатами российского ответа свидетельствует о том, что оперативная неожиданность, которой украинские силы достигли 6 августа, начав вторжение в Курскую область, в значительной степени развеялась до 11 августа и что армия РФ в Белгородской области подготовилась к отражению трансграничных атак ВСУ", — говорится в отчете ISW.

Одновременно аналитики отмечают, что с момента начала вторжения 6 августа украинские войска осуществили дальнейшее быстрое продвижение на других участках границы с Курской. Это свидетельствует о том, что на одних участках российской границы защита армии РФ лучше, чем на других.