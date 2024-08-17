Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россиянам удалось отразить атаку украинских военных в Белгородской области, — ISW arrow

Россиянам удалось отразить атаку украинских военных в Белгородской области, — ISW

17 августа 2024 09:54
Галина Шподарева - редактор
Аналитики ISW сообщили об отражение россиянами атаки ВСУ в Белгородской области
Украинские военные у границы с РФ. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Вооруженным силам Украины удалось пересечь российскую границу и продвинуться на 10 километров вглубь Белгородской области. Однако российским военным удалось остановить наступление и ВСУ были вынуждены отступить.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) в субботу, 17 августа.

Читайте также:

Операция ВСУ в Белгородской области

Ссылаясь на сообщения из открытых источников, аналитики ISW сообщают, что по состоянию на 16 августа украинские войска больше не удерживают позиции в Белгородской области.

Как пишет The Washington Post, 11 августа украинские военные совершили механизированные атаки в Белгородской области возле пограничного пункта пропуска "Колотыловка" к северо-западу от Белгорода. Результат — продвижение в этом районе примерно на 10 километров вглубь российской территории.

Ссылаясь на данные российских источников, в ISW отметили, что за последние дни ВСУ неоднократно атаковали возле Колотиловки и 15 августа временно захватили одноименный пункт пропуска. Однако россияне не подтвердили, что украинские войска продвинулись на расстояние более 10 км от пункта пропуска.

Захват Колотиловки

По информации The Washington Post, украинские войска удерживали позиции в Белгородской области и подвергались российским авиаударам и артобстрелам. Речь идет о том, что 15 августа украинская бронетехника пересекла границу для эвакуации личного состава ВСУ.

На 16 августа ISW не нашел никаких российских заявлений или доказательств присутствия украинских войск в Белгородской области.

"Украинские солдаты сообщили Washington Post, что российские войска были лучше подготовлены к отражению трансграничных украинских атак, чем в Курской области. По их словам, российские войска установили большое количество противотанковых укреплений — так называемых "зубов дракона" вдоль границы и плотно заменяли территорию ", — пишут аналитики Института изучения войны."

Действия армии РФ в Белгородской области

Ссылаясь на свидетельства украинских военных, аналитики ISW пишут, что российская артиллерия, беспилотники и авиация почти сразу начали атаковать ВСУ, когда те пытались пересечь границу в Белгородской области 11 августа.

"Описание украинскими солдатами российского ответа свидетельствует о том, что оперативная неожиданность, которой украинские силы достигли 6 августа, начав вторжение в Курскую область, в значительной степени развеялась до 11 августа и что армия РФ в Белгородской области подготовилась к отражению трансграничных атак ВСУ", — говорится в отчете ISW.

Одновременно аналитики отмечают, что с момента начала вторжения 6 августа украинские войска осуществили дальнейшее быстрое продвижение на других участках границы с Курской. Это свидетельствует о том, что на одних участках российской границы защита армии РФ лучше, чем на других.

Также важные новости дня по теме:

война ВСУ Белгородская область ISW военные действия война в Украине наступление Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:14 Ракетный удар по Сумам — количество пострадавших увеличилось

10:06 Наземные дроны Украины должны в очередной раз изменить театр войны с Россией — Newsweek

09:59 Отключение света в Одессе — часть горожан в субботу осталась без электроснабжения

09:54 Россиянам удалось отразить атаку украинских военных в Белгородской области, — ISW

09:45 Ипотека на жилье в Украине — Кабмин изменил условия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:34 Свитолина и Костюк зачехлили ракетки в Цинциннати — Соболенко и Свентек им не дали шанса

09:26 Поспешите с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно

09:22 Ракетный удар по Сумам — в ГСЧС показали масштабы пожара

09:07 Ночью россияне били по Украине "Искандером" и запускали дроны — сколько воздушных целей сбила ПВО

08:46 Во Львове мужчина после получения повестки не явился в ТЦК — решение суда

10:14 Ракетный удар по Сумам — количество пострадавших увеличилось

10:06 Наземные дроны Украины должны в очередной раз изменить театр войны с Россией — Newsweek

09:59 Отключение света в Одессе — часть горожан в субботу осталась без электроснабжения

09:54 Россиянам удалось отразить атаку украинских военных в Белгородской области, — ISW

09:45 Ипотека на жилье в Украине — Кабмин изменил условия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:34 Свитолина и Костюк зачехлили ракетки в Цинциннати — Соболенко и Свентек им не дали шанса

09:26 Поспешите с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно

09:22 Ракетный удар по Сумам — в ГСЧС показали масштабы пожара

09:07 Ночью россияне били по Украине "Искандером" и запускали дроны — сколько воздушных целей сбила ПВО

08:46 Во Львове мужчина после получения повестки не явился в ТЦК — решение суда

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут