Ночью над Украиной были сбиты все 14 ударных БпЛА, которые запускали военные РФ

Силы ПВО сбивают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью российские оккупанты для атаки по Украине использовали ракету "Искандер-К", которой ударили по Сумам. Также оккупанты применили 14 ударных беспилотников "шахед".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram в субботу, 17 августа.

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Комбинированная атака по Украине 17 августа

В ночь на 17 августа российские войска нанесли удар крылатой ракетой "Искандер-К" по Сумам. По данным Воздушных сил, пуск был произведен из Воронежской области.

Также враг применил 14 ударных БпЛА типа Shahed, запускаемых из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

"Все 14 шахедов сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.