Воздушная тревога в Украине ночью 17 августа - дроны в Киевской области

На Киевщине третий раз объявили воздушную тревогу — где обнаружили "шахеды"
Воздушная тревога в Украине сейчас 17 августа длится около пяти часов, перепрыгивая с области на область. В частности, в Киевской области опасность объявили уже в третий раз. Угроза применения ударных беспилотников сохраняется для красных областей.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога утром 17 августа
Украинские военные предупреждают об ударных дронах на границе Киевской и Черниговской областей, а также на границе Черкасской и Киевской областей.
Впоследствии воздушные силы предупредили об активности авиации врага на северо-востоке и юго-востоке.
Таким образом, воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Запорожский.
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