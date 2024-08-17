Воздушная тревога в Украине ночью 17 августа - дроны в Киевской области

Ударный беспилотник в вечернем небе. Фото: Pacific Press

Воздушная тревога в Украине сейчас 17 августа длится около пяти часов, перепрыгивая с области на область. В частности, в Киевской области опасность объявили уже в третий раз. Угроза применения ударных беспилотников сохраняется для красных областей.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога утром 17 августа

Украинские военные предупреждают об ударных дронах на границе Киевской и Черниговской областей, а также на границе Черкасской и Киевской областей.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Впоследствии воздушные силы предупредили об активности авиации врага на северо-востоке и юго-востоке.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Киевской,

Черкасской,

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Донецкой,

Запорожский.

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 16 августа. Фото: alerts.in.ua

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