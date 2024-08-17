Воздушная тревога сейчас 17 августа – куда летят беспилотники

Ударные дроны в небе. Фото: Pacific Press/picture alliance

Воздушная тревога в Украине 17 августа объявлена повторно в Киевской области. Виновники опасности – ударные беспилотники, постоянно меняющие направление движения в регионе.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 17 августа

По данным военных, БПЛА заметили в Киевской области, цель постоянно меняет направление движения. Также "шахеды" заметили и в Днепропетровской области - курс северо-западный.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Местные мониторинговые паблики сообщали об опасности Белоцерковского и Бориспольского районов.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Трибуна - Бровары"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Киев/ Киевская область"

Таким образом, воздушная тревога сохраняется в следующих областях:

Киевской,

Черкасской,

Днепропетровской,

Запорожский.

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 16 августа. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:30. Украинцы предупреждают об активности тактической авиации РФ на северо-востоке.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Киев/ Киевская область"

Таким образом, кроме Киевской, воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 16 августа. Фото: alerts.in.ua

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