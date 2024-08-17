Воздушная тревога сейчас 17 августа – куда летят беспилотники

Ударные БпЛА изменили направление — какой район в страшной опасности
Воздушная тревога в Украине 17 августа объявлена повторно в Киевской области. Виновники опасности – ударные беспилотники, постоянно меняющие направление движения в регионе.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога в Украине 17 августа
По данным военных, БПЛА заметили в Киевской области, цель постоянно меняет направление движения. Также "шахеды" заметили и в Днепропетровской области - курс северо-западный.
Местные мониторинговые паблики сообщали об опасности Белоцерковского и Бориспольского районов.
Таким образом, воздушная тревога сохраняется в следующих областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Днепропетровской,
- Запорожский.
Обновлено 03:30. Украинцы предупреждают об активности тактической авиации РФ на северо-востоке.
Таким образом, кроме Киевской, воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.
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