Повітряна тривога зараз 17 серпня — куди летять безпілотники

Ударні БпЛА змінили напрямок — який район в страшній небезпеці
Повітряна тривога в Україні зараз 17 серпня оголошена повторно в Київській області. Винуватці небезпеки — ударні безпілотники, постійно змінюють напрямок руху в регіоні.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога в Україні 17 серпня
За даними військових, БпЛА помітили в Київській області, ціль постійно міняє напрямок руху. Також "шахеди" помітили й у Дніпропетровській області — курс північно-західний.
Місцеві моніторингові пабліки повідомляли про небезпеку для Білоцерківського та Бориспільського районів.
Таким чином повітряна тривога зберігається в таких областях:
- Київській,
- Черкаській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій.
Оновлено 03:30. Українців попереджають про активність тактичної авіації РФ на північному сході.
Таким чином, крім Київської, повітряну тривогу оголосили в Сумській та Чернігівській областях.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!