Повітряна тривога зараз 17 серпня — куди летять безпілотники

Ударні дрони в небі. Фото: Pacific Press/picture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз 17 серпня оголошена повторно в Київській області. Винуватці небезпеки — ударні безпілотники, постійно змінюють напрямок руху в регіоні.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога в Україні 17 серпня

За даними військових, БпЛА помітили в Київській області, ціль постійно міняє напрямок руху. Також "шахеди" помітили й у Дніпропетровській області — курс північно-західний.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Місцеві моніторингові пабліки повідомляли про небезпеку для Білоцерківського та Бориспільського районів.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Трибуна - Бровари"

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Київ/ Київська область"

Таким чином повітряна тривога зберігається в таких областях:

Київській,

Черкаській,

Дніпропетровській,

Запорізькій.

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 серпня. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:30. Українців попереджають про активність тактичної авіації РФ на північному сході.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Київ/ Київська область"

Таким чином, крім Київської, повітряну тривогу оголосили в Сумській та Чернігівській областях.

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 серпня. Фото: alerts.in.ua

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