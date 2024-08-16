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Повторна тривога на Київщині — куди тримають курс "шахеди"

16 серпня 2024 23:58
оновлено: 00:07
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в ніч проти 17 серпня — атака безпілотників
Ударний безпілотник у повітрі. Фото: mil.in.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня продовжується вже годину у зв'язку з загрозою ударних безпілотників. Про небезпеку повторно попередили мешканців Київської області. Також російські окупанти пускають керовані авіабомби на півночі Сумської області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"Пуски КАБ тактичною авіацією в північній частині Сумщини!" — зазначили в Повітряних силах.

Водночас військові оприлюднили актуальну інформацію щодо руху ударних безпілотників:

  • в південній частині Чернігівської області — курс західний;
  • на межі Київської та Черкаської областей — курс південно-західний;
  • в західній частині Донецької області — курс північний.
Повітряна тривога зараз 17 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога продовжується в таких областях:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій.

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