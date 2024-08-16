Повітряна тривога в ніч проти 17 серпня — атака безпілотників

Ударний безпілотник у повітрі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня продовжується вже годину у зв'язку з загрозою ударних безпілотників. Про небезпеку повторно попередили мешканців Київської області. Також російські окупанти пускають керовані авіабомби на півночі Сумської області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога в ніч проти 17 серпня

"Пуски КАБ тактичною авіацією в північній частині Сумщини!" — зазначили в Повітряних силах.

Водночас військові оприлюднили актуальну інформацію щодо руху ударних безпілотників:

в південній частині Чернігівської області — курс західний;

на межі Київської та Черкаської областей — курс південно-західний;

в західній частині Донецької області — курс північний.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога продовжується в таких областях:

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Сумській,

Дніпропетровській,

Донецькій.

Новина доповнюється...