Повітряна тривога в ніч проти 17 серпня — атака безпілотників

Повторна тривога на Київщині — куди тримають курс "шахеди"
16 серпня 2024 23:58
оновлено: 00:07
Ударний безпілотник у повітрі. Фото: mil.in.ua
Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня продовжується вже годину у зв'язку з загрозою ударних безпілотників. Про небезпеку повторно попередили мешканців Київської області. Також російські окупанти пускають керовані авіабомби на півночі Сумської області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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"Пуски КАБ тактичною авіацією в північній частині Сумщини!" — зазначили в Повітряних силах.
Водночас військові оприлюднили актуальну інформацію щодо руху ударних безпілотників:
- в південній частині Чернігівської області — курс західний;
- на межі Київської та Черкаської областей — курс південно-західний;
- в західній частині Донецької області — курс північний.
Таким чином повітряна тривога продовжується в таких областях:
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій.
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