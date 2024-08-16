Повітряна тривога в Україні ввечері 16 серпня — ракетна небезпека

Загроза ракетного удару — повітряна тривога в Київській та інших областях
16 серпня 2024 23:02
оновлено: 23:14
Запуск ракети в небо. Фото: REUTERS
Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня оголошена в Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та інших областях. Небезпека пов'язана з загрозою ракетної атаки та ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Українські військові попередили про ракетну небезпеку для Київської, Черкаської та Кіровоградської областей.
Крім того, існує загроза ударних БпЛА, які наразі летять через Полтавську область на південний захід.
Таким чином повітряна тривога наразі оголошена в таких областях:
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