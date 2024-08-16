Повітряна тривога в Україні ввечері 16 серпня — ракетна небезпека

Запуск ракети в небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня оголошена в Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та інших областях. Небезпека пов'язана з загрозою ракетної атаки та ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога ввечері 16 серпня

Українські військові попередили про ракетну небезпеку для Київської, Черкаської та Кіровоградської областей.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Крім того, існує загроза ударних БпЛА, які наразі летять через Полтавську область на південний захід.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога наразі оголошена в таких областях:

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 серпня. Фото: alerts.in.ua

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