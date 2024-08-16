Воздушная тревога в Украине вечером 16 августа - ракетная опасность

Угроза ракетного удара — воздушная тревога в Киевской и других областях
16 августа 2024 23:02
обновлено: 23:14
Запуск ракеты в небо. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине 16 августа объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и других областях. Опасность связана с угрозой ракетной атаки и ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Украинские военные предупредили о ракетной опасности Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.
Кроме того, существует угроза ударных БпЛА, которые летят через Полтавскую область на юго-запад.
Таким образом, воздушная тревога объявлена в следующих областях:
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