Воздушная тревога в Украине вечером 16 августа - ракетная опасность

Запуск ракеты в небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине 16 августа объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и других областях. Опасность связана с угрозой ракетной атаки и ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога вечером 16 августа

Украинские военные предупредили о ракетной опасности Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Кроме того, существует угроза ударных БпЛА, которые летят через Полтавскую область на юго-запад.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 16 августа. Фото: alerts.in.ua

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