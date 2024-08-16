Воздушная тревога в ночь на 17 августа — атака беспилотников

Ударный беспилотник в воздухе. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине 16 августа продолжается уже час в связи с угрозой ударных беспилотников. Об угрозе повторно предупредили жителей Киевской области. Также российские оккупанты пускают управляемые авиабомбы на севере Сумской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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"Пуски КАБ тактической авиацией в северной части Сумщины!" – отметили в Воздушных силах.

В то же время военные обнародовали актуальную информацию о движении ударных беспилотников:

в южной части Черниговской области – курс западный;

на границе Киевской и Черкасской областей – курс юго-западный;

в западной части Донецкой области – курс северный.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Кировоградской,

Полтавской,

Сумской,

Днепропетровской,

Донецкой.

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