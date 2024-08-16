Воздушная тревога в ночь на 17 августа — атака беспилотников

Повторная тревога в Киевской области — куда держат курс "шахеды"
16 августа 2024 23:58
обновлено: 00:07
Ударный беспилотник в воздухе. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине 16 августа продолжается уже час в связи с угрозой ударных беспилотников. Об угрозе повторно предупредили жителей Киевской области. Также российские оккупанты пускают управляемые авиабомбы на севере Сумской области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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"Пуски КАБ тактической авиацией в северной части Сумщины!" – отметили в Воздушных силах.
В то же время военные обнародовали актуальную информацию о движении ударных беспилотников:
- в южной части Черниговской области – курс западный;
- на границе Киевской и Черкасской областей – курс юго-западный;
- в западной части Донецкой области – курс северный.
Таким образом, воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Днепропетровской,
- Донецкой.
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