Повітряна тривога в Україні вночі 17 серпня — дрони в Київській області

Ударний безпілотник у вечірньому небі. Фото: Pacific Press

Повітряна тривога в Україні зараз 17 серпня триває вже близько п'яти годин, перестрибуючи з області на область. Зокрема, на Київщині небезпеку оголосили вже втретє. Загроза застосування ударних безпілотників зберігається для "червоних" областей.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Українські військові попереджають про ударні дрони на межі Київської та Чернігівської областей, а також на межі Черкаської та Київської областей.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Згодом Повітряні сили попередили про активність авіації ворога на північному сході та південному сході.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога продовжується в таких областях:

Київській,

Черкаській,

Чернігівській,

Сумській,

Харківській,

Донецькій,

Запорізькій.

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 серпня. Фото: alerts.in.ua

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