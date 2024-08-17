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На Київщині втретє оголосили повітряну тривогу — де виявили "шахеди"

17 серпня 2024 05:00
оновлено: 05:40
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 17 серпня — дрони в Київській області
Ударний безпілотник у вечірньому небі. Фото: Pacific Press
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 17 серпня триває вже близько п'яти годин, перестрибуючи з області на область. Зокрема, на Київщині небезпеку оголосили вже втретє. Загроза застосування ударних безпілотників зберігається для "червоних" областей.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вранці 17 серпня

Українські військові попереджають про ударні дрони на межі Київської та Чернігівської областей, а також на межі Черкаської та Київської областей.

Повітряна тривога зараз 17 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Згодом Повітряні сили попередили про активність авіації ворога на північному сході та південному сході.

Атака ударних БпЛА на Україну вранці 17 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога продовжується в таких областях:

  • Київській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій.
Повітряна тривога в Україні вранці 17 серпня
Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 серпня. Фото: alerts.in.ua

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