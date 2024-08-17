Повітряна тривога в Україні вночі 17 серпня — дрони в Київській області

На Київщині втретє оголосили повітряну тривогу — де виявили "шахеди"
17 серпня 2024 05:00
оновлено: 05:40
Ударний безпілотник у вечірньому небі. Фото: Pacific Press
Повітряна тривога в Україні зараз 17 серпня триває вже близько п'яти годин, перестрибуючи з області на область. Зокрема, на Київщині небезпеку оголосили вже втретє. Загроза застосування ударних безпілотників зберігається для "червоних" областей.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Українські військові попереджають про ударні дрони на межі Київської та Чернігівської областей, а також на межі Черкаської та Київської областей.
Згодом Повітряні сили попередили про активність авіації ворога на північному сході та південному сході.
Таким чином повітряна тривога продовжується в таких областях:
- Київській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Харківській,
- Донецькій,
- Запорізькій.
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