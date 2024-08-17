Вночі над Україною було збито усі 14 ударних БпЛА, які запускали військові РФ

Сили ППО збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі російські окупанти для атаки по Україні використали ракету "Іскандер-К", якою вдарили по Сумах. Також окупанти застосували 14 ударних безпілотників "шахед".

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram у суботу, 17 серпня.

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У ніч на 17 серпня російські війська завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по Сумах. За даними Повітряних сил, пуск було здійснено із Воронезької області.

Також ворог застосував 14 ударних БпЛА типу Shahed, які запускав із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

"Усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил", — йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.