Наслідки удару по Сумах — сталися пожежі, на місці обстрілу шукають постраждалих

Наслідки удару по Сумах. Фото: "Суспільне Суми"

У Сумах внаслідок ворожого удару 17 серпня сталося кілька пожеж — горіли автомобілі. У будинках пошкоджені вікна. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Про це повідомляє "Суспільне Суми".

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Наслідки удару по Сумах 17 серпня

На проспекті також розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків, інформація щодо постраждалих встановлюється. Після 8:00 можна буде подати заявку та отримати допомогу.

"Машини почали вибухати, люди поспускалися з верхніх поверхів і намагалися врятувати вцілілі автівки. Ми боялися повторних вибухів", — коментують російську атаку місцеві жителі.

За даними Сумської ОВА, російські військові завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.

Рятувальники на місці удару в Сумах. Фото: "Суспільне Суми"

Як повідомляє "Суспільне Суми" із посиланням на в.о. міського голови Артема Кобзаря, удар прийшовся по комунальному підприємству "Паркінг", де стояли автомобілі.

"Дуже багато автомобілів згоріло. Звернень про поранення від людей не було. Постраждало дуже багато будинків, повилітали вікна, пошкоджені фасади", — йдеться в повідомленні.