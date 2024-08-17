Ракетна атака на Суми 17 серпня — наслідки прильоту в місті

Влучання в Сумах 17 серпня. Фото: Суспільне. Суми

Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив про влучання в місті в районі проспекту Свободи. Є пошкодження та пожежі, а також постраждалий.

Про це повідомляє Суспільне. Суми в Telegram.

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Наслідки прильоту в Сумах 17 серпня

"У Сумах є влучання в районі проспекту Свободи. Там багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Одній людині надана допомога", — зазначив Дрозденко.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Суми"

Водночас у міській раді показали наслідки російського удару по Сумах. На фото — дим здіймається внаслідок пожежі, а на місці влучання видніється глибока вирва.

Наслідки атаки Росії на Суми 17 серпня. Фото: Суспільне. Суми

Наслідки атаки Росії на Суми 17 серпня. Фото: Суспільне. Суми

Наслідки атаки Росії на Суми 17 серпня. Фото: Суспільне. Суми

Водночас у Сумській обласній військовій адміністрації повідомляють, що Росія вдарила по місту ракетою.

"Росіяни продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини, спрямовуючи ракети по житловій забудові населених пунктів. Сьогодні вранці, 17 серпня, ворог здійснив ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру", — зазначили в ОВА.

Там додали, що на місці прильоту працюють екстрені служби, а наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"

Вночі Повітряні сили неодноразово повідомляли про загрозу для Сумської області, зокрема через активність тактичної авіації ворога та пуски керованих авіабомб.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"