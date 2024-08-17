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Росія завдала удару по Сумах — внаслідок прильоту є поранені та руйнування

17 серпня 2024 07:21
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Ракетна атака на Суми 17 серпня — наслідки прильоту в місті
Влучання в Сумах 17 серпня. Фото: Суспільне. Суми
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив про влучання в місті в районі проспекту Свободи. Є пошкодження та пожежі, а також постраждалий.

Про це повідомляє Суспільне. Суми в Telegram.

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Наслідки прильоту в Сумах 17 серпня

"У Сумах є влучання в районі проспекту Свободи. Там багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Одній людині надана допомога", — зазначив Дрозденко.

Атака на Суми в ніч проти 17 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Суми"

Водночас у міській раді показали наслідки російського удару по Сумах. На фото — дим здіймається внаслідок пожежі, а на місці влучання видніється глибока вирва.

Російська атака на Суми 17 серпня
Наслідки атаки Росії на Суми 17 серпня. Фото: Суспільне. Суми
Російський обстріл Сум 17 серпня
Наслідки атаки Росії на Суми 17 серпня. Фото: Суспільне. Суми
Які пошкодження внаслідок російської атаки на Суми 17 серпня
Наслідки атаки Росії на Суми 17 серпня. Фото: Суспільне. Суми

Водночас у Сумській обласній військовій адміністрації повідомляють, що Росія вдарила по місту ракетою.

"Росіяни продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини, спрямовуючи ракети по житловій забудові населених пунктів. Сьогодні вранці, 17 серпня, ворог здійснив ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру", — зазначили в ОВА.

Там додали, що на місці прильоту працюють екстрені служби, а наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Ракетна атака на Сумська область 17 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"

Вночі Повітряні сили неодноразово повідомляли про загрозу для Сумської області, зокрема через активність тактичної авіації ворога та пуски керованих авіабомб.

Ворожий обстріл Сум вночі 17 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Наслідки атаки на Україну в ніч проти 17 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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Суми Сумська область обстріли окупанти ракети небезпека війна в Україні війна Росія атака

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