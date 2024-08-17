Ракетная атака на Сумы 17 августа — последствия прилета в городе

Россия нанесла удар по Сумам — в результате прилета есть раненые и разрушения
Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил о попадании в городе в районе проспекта Свободы. Есть повреждения и пожары, а также пострадавший.
Об этом сообщает Суспільне. Суми в Телеграмме.
Последствия прилета в Сумах 17 августа
"В Сумах есть попадание в районе проспекта Свободы. Там много поврежденных окон, немало горит автомобилей. Одному человеку оказана помощь", — отметил Дрозденко.
В то же время в городском совете показали последствия российского удара по Сумам. На фото дым поднимается в результате пожара, а на месте попадания виднеется глубокая воронка.
В то же время в Сумской областной военной администрации сообщают, что Россия ударила по городу ракетой.
"Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины, направляя ракеты по жилой застройке населенных пунктов. Сегодня утром, 17 августа, враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра", — отметили в ОВА.
Там добавили, что на месте прилета работают экстренные службы, а последствия вражеских обстрелов уточняются.
Ночью Воздушные силы неоднократно сообщали об угрозе для Сумской области, в частности из-за активности тактической авиации врага и пусков управляемых авиабомб.
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