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Россия нанесла удар по Сумам — в результате прилета есть раненые и разрушения

17 августа 2024 07:21
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Ракетная атака на Сумы 17 августа — последствия прилета в городе
Попадание в Сумах 17 августа. Фото: Суспільне. Суми
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил о попадании в городе в районе проспекта Свободы. Есть повреждения и пожары, а также пострадавший.

Об этом сообщает Суспільне. Суми в Телеграмме.

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Последствия прилета в Сумах 17 августа

"В Сумах есть попадание в районе проспекта Свободы. Там много поврежденных окон, немало горит автомобилей. Одному человеку оказана помощь", — отметил Дрозденко.

Атака на Сумы в ночь на 17 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Суспільне. Суми"

В то же время в городском совете показали последствия российского удара по Сумам. На фото дым поднимается в результате пожара, а на месте попадания виднеется глубокая воронка.

Российская атака на Сумы 17 августа
Последствия атаки России на Сумы 17 августа Фото: Суспільне. Суми
Российский обстрел Сум 17 августа
Последствия атаки России на Сумы 17 августа Фото: Суспільне. Суми
Какие повреждения в результате российской атаки на Сумы 17 августа
Последствия атаки России на Сумы 17 августа Фото: Суспільне. Суми

В то же время в Сумской областной военной администрации сообщают, что Россия ударила по городу ракетой.

"Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины, направляя ракеты по жилой застройке населенных пунктов. Сегодня утром, 17 августа, враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра", — отметили в ОВА.

Там добавили, что на месте прилета работают экстренные службы, а последствия вражеских обстрелов уточняются.

Ракетная атака на Сумскую область 17 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Сумская областная военная администрация"

Ночью Воздушные силы неоднократно сообщали об угрозе для Сумской области, в частности из-за активности тактической авиации врага и пусков управляемых авиабомб.

Вражеский обстрел Сум ночью 17 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Последствия атаки на Украину в ночь на 17 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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