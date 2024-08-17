Взрыв в Сумах 17 августа

Иллюстративный фото дыма от взрыва. Фото: Associated Press

В ночь на 17 августа в городе Сумы был слышен взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Суспільне Суми.

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"В Сумах слышен звук взрыва", — говорится в сообщении в 02:05.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Однако отметим, что в 23:53, 16 августа, в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБ тактической авиацией в северной части Сумской области.

Кроме того, над рядом регионов Украины фиксировали вражеские дроны. Однако об их пребывании на Сумщине информации не было.

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