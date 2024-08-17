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У Сумах було чути звук вибуху

17 серпня 2024 02:14
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибух у Сумах 17 серпня
Ілюстративне фото диму від вибуху. Фото: Associated Press
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч проти 17 серпня у місті Суми було чути вибух.

Про це повідомляє Telegram-канал Суспільне Суми.

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"У Сумах чути звук вибуху", — йдеться у повідомленні о 02:05.

Що стало причиною вибуху, поки невідомо. Однак зазначимо, що о 23:53, 16 серпня, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБ тактичною авіацією в північній частині Сумської області.

Крім того, над низкою регіонів України фіксували ворожі дрони. Однак про їх перебування на Сумщині інформації не було.

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