Вибух у Сумах 17 серпня

Ілюстративне фото диму від вибуху. Фото: Associated Press

В ніч проти 17 серпня у місті Суми було чути вибух.

Про це повідомляє Telegram-канал Суспільне Суми.

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"У Сумах чути звук вибуху", — йдеться у повідомленні о 02:05.

Що стало причиною вибуху, поки невідомо. Однак зазначимо, що о 23:53, 16 серпня, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБ тактичною авіацією в північній частині Сумської області.

Крім того, над низкою регіонів України фіксували ворожі дрони. Однак про їх перебування на Сумщині інформації не було.

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