Росія атакувала дроном на Миколаївщині службове авто — постраждали поліцейські

Наслідки атаки по автомобілю поліцейських. Фото: Національна поліція

У Миколаївській області росіяни атакували дроном службове авто. Внаслідок атаки травмовані троє поліцейських.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомляється на сайті Національної поліції України.

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Що передувало цьому

Як зазначається, військові РФ завдали удар безпілотником по Куцурубській громаді. Після цього троє співробітників відділення поліції №7 Миколаївського району управління, прибули до мешканців села, щоб задокументувати наслідки ворожої атаки FPV-дроном.

Однак противник ще раз здійснив атаку дроном та підступно атакував службовий автомобіль, внаслідок чого всі троє представників поліції отримали вибухові поранення.

Нині вони перебувають на лікуванні. Життю правоохоронців нічого не загрожує.

"За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі спеціалізованого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", — додали у Нацполіції.