Россия атаковала дроном в Николаевской области автомобиль — пострадали полицейские

Последствия атаки по автомобилю полицейских. Фото: Национальная полиция

В Николаевской области россияне атаковали дроном служебный автомобиль. В результате атаки травмированы трое полицейских.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

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Что предшествовало этому

Как отмечается, военные РФ нанесли удар беспилотником по Куцурубской громаде. После этого трое сотрудников отделения полиции №7 Николаевского района управления прибыли к жителям села, чтобы задокументировать последствия вражеской атаки FPV-дроном.

Однако противник еще раз совершил атаку дроном и коварно атаковал служебный автомобиль, в результате чего все трое представителей полиции получили взрывные ранения.

В настоящее время они находятся на лечении. Жизни правоохранителей ничего не угрожает.

"По факту нарушения законов и обычаев войны следователи специализированного отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления областного главка полиции, начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — добавили в Нацполиции.