Повторные взрывы в Сумах утром 17 августа – активность тактической авиации РФ

Мощный взрыв в Сумах — Россия подняла авиацию в небо
17 августа 2024 06:09
обновлено: 06:17
Дым поднимается после взрыва в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Сумах сейчас 17 августа прогремели около 06:00 во время воздушной тревоги в области. Жителей предупреждали об активности тактической авиации России.
О взрыве сообщает Общественное. Сумы в Телеграмме.
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"В Сумах - мощный взрыв" , - отметили в издании.
Незадолго до этого воздушные силы предупреждали об активности российской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.
В настоящее время воздушная тревога, кроме Сумской, объявлена еще в следующих областях:
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