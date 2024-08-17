Повторные взрывы в Сумах утром 17 августа – активность тактической авиации РФ

Дым поднимается после взрыва в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Сумах сейчас 17 августа прогремели около 06:00 во время воздушной тревоги в области. Жителей предупреждали об активности тактической авиации России.

О взрыве сообщает Общественное. Сумы в Телеграмме.

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Повторные взрывы в Сумах 17 августа

"В Сумах - мощный взрыв" , - отметили в издании.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное. Сумы"

Незадолго до этого воздушные силы предупреждали об активности российской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога, кроме Сумской, объявлена еще в следующих областях:

Воздушная тревога в Украине в субботу, 17 августа. Фото: alerts.in.ua

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