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Потужний вибух у Сумах — Росія підняла авіацію в небо

17 серпня 2024 06:09
оновлено: 06:17
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Сумах вранці 17 серпня — активність тактичної авіації РФ
Дим здіймається після вибуху в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Сумах зараз 17 серпня пролунали близько 06:00 під час повітряної тривоги в області. Мешканців попереджали про активність тактичної авіації Росії.

Про вибух повідомляє Суспільне. Суми в Telegram.

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Повторні вибухи в Сумах 17 серпня

"У Сумах — потужний вибух", — зазначили в виданні.

Вибухи в Сумах зараз 17 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Суми"

Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про активність російської тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Атака на Сумську область вранці 17 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога, окрім Сумської, оголошена ще в таких областях:

Обстріл Сум вночі 17 серпня
Повітряна тривога в Україні в суботу, 17 серпня. Фото: alerts.in.ua

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