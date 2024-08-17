Повторні вибухи в Сумах вранці 17 серпня — активність тактичної авіації РФ

Потужний вибух у Сумах — Росія підняла авіацію в небо
17 серпня 2024 06:09
оновлено: 06:17
Дим здіймається після вибуху в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Сумах зараз 17 серпня пролунали близько 06:00 під час повітряної тривоги в області. Мешканців попереджали про активність тактичної авіації Росії.
Про вибух повідомляє Суспільне. Суми в Telegram.
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"У Сумах — потужний вибух", — зазначили в виданні.
Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про активність російської тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.
Наразі повітряна тривога, окрім Сумської, оголошена ще в таких областях:
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