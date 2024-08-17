Повторні вибухи в Сумах вранці 17 серпня — активність тактичної авіації РФ

Дим здіймається після вибуху в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Сумах зараз 17 серпня пролунали близько 06:00 під час повітряної тривоги в області. Мешканців попереджали про активність тактичної авіації Росії.

Про вибух повідомляє Суспільне. Суми в Telegram.

Читайте також:

Повторні вибухи в Сумах 17 серпня

"У Сумах — потужний вибух", — зазначили в виданні.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Суми"

Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про активність російської тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога, окрім Сумської, оголошена ще в таких областях:

Повітряна тривога в Україні в суботу, 17 серпня. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...