Последствия удара по Сумам – произошли пожары, на месте обстрела ищут пострадавших

Последствия удара по Сумам. Фото: "Суспільне Суми"

В Сумах в результате вражеского удара 17 августа произошло несколько пожаров — горели автомобили. В домах повреждены окна. На месте работают спасатели и все службы.

Об этом сообщает "Суспільне Суми".

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Сгоревшие в результате обстрела автомобили, Сумы. Фото: "Суспільне Суми"

Последствия удара по Сумам 17 августа

На проспекте также разворачивается оперативный штаб по ликвидации последствий. Информация о пострадавших устанавливается. После восьми часов можно будет подать заявку и получить помощь.

"Машины начали взрываться, люди спускались с верхних этажей и пытались спасти уцелевшие машины. Мы боялись повторных взрывов", — комментируют российскую атаку местные жители.

По данным Сумской ОВА, российские военные нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

Спасатели на месте удара в Сумах Фото: "Суспільне Суми"

Как сообщает "Суспільне Суми" со ссылкой на и.о. городского головы Артема Кобзаря, удар пришелся по коммунальному предприятию "Паркинг", где стояли автомобили.

"Очень много автомобилей сгорело. Обращений о ранениях от людей не было. Пострадало очень много домов, вылетели окна, повреждены фасады", — говорится в сообщении.