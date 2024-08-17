Последствия удара по Сумам – произошли пожары, на месте обстрела ищут пострадавших

Удар РФ по Сумам — в городе ликвидируют последствия взрыва и ищут пострадавших
В Сумах в результате вражеского удара 17 августа произошло несколько пожаров — горели автомобили. В домах повреждены окна. На месте работают спасатели и все службы.
Об этом сообщает "Суспільне Суми".
Последствия удара по Сумам 17 августа
На проспекте также разворачивается оперативный штаб по ликвидации последствий. Информация о пострадавших устанавливается. После восьми часов можно будет подать заявку и получить помощь.
"Машины начали взрываться, люди спускались с верхних этажей и пытались спасти уцелевшие машины. Мы боялись повторных взрывов", — комментируют российскую атаку местные жители.
По данным Сумской ОВА, российские военные нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.
Как сообщает "Суспільне Суми" со ссылкой на и.о. городского головы Артема Кобзаря, удар пришелся по коммунальному предприятию "Паркинг", где стояли автомобили.
"Очень много автомобилей сгорело. Обращений о ранениях от людей не было. Пострадало очень много домов, вылетели окна, повреждены фасады", — говорится в сообщении.
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