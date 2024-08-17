Аналітики ISW повідомили про відбиття росіянами атаки ЗСУ в Бєлгородській області

Українські військові біля кордону з РФ. Фото: Reuters

Збройним силам України вдалося перетнути російський кордон та просунутися на 10 кілометрів вглиб Бєлгородській області. Проте російським військовим вдалося зупинити наступ й ЗСУ були вимушені відступити.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у суботу, 17 серпня.

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Операція ЗСУ в Білгородській області

Посилаючись на повідомлення з відкритих джерел, аналітики ISW повідомляють, що станом на 16 серпня українські війська більше не утримують позиції у Бєлгородській області.

Як пише The Washington Post, 11 серпня українські військові здійснили механізовані атаки в Бєлгородській області біля прикордонного пункту пропуску "Колотилівка" на північний захід від Бєлгорода. Результат — просування в цьому районі приблизно на 10 кілометрів вглиб російської території.

Посилаючись на дані російських джерел, в ISW зазначили, що упродовж останніх днів ЗСУ неодноразово атакували біля Колотилівки й 15 серпня тимчасово захопили однойменний пункт пропуску. Проте росіяни не підтвердили, що українські війська просунулися на відстань понад 10 кілометрів від пункту пропуску.

Захоплення Колотилівки

За інформацією The Washington Post, українські війська утримували позиції в Бєлгородській області та зазнавали російських авіаударів та артобстрілів. Йдеться, що 15 серпня українська бронетехніка перетнула кордон для евакуації особового складу ЗСУ.

Станом на 16 серпня ISW не знайшов жодних російських заяв або доказів присутності українських військ у Бєлгородській області.

"Українські солдати повідомили Washington Post, що російські війська були краще підготовлені до відбиття транскордонних українських атак, ніж у Курській області. За їхніми словами, російські війська встановили велику кількість протитанкових укріплень — т. з. "зубів дракона" вздовж кордону та щільно замінували територію", — пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Дії армії РФ у Бєлгородській області

Посилаючись на свідчення українських військових, аналітики ISW пишуть, що російська артилерія, безпілотники та авіація майже одразу почали атакувати ЗСУ, коли ті намагалися перетнути кордон у Бєлгородській області 11 серпня.

"Опис українськими солдатами російської відповіді свідчить про те, що оперативна несподіванка, якої українські сили досягли 6 серпня, розпочавши вторгнення в Курську область, значною мірою розвіялася до 11 серпня, та що армія РФ у Бєлгородській області підготувалася до відбиття транскордонних атак ЗСУ", — йдеться у звіті ISW.

Одночасно аналітики зазначають, що з моменту початку вторгнення 6 серпня, українські війська здійснили подальше швидке просування на інших ділянках кордону з Курською областю. Це свідчить про те, що на одних ділянках російського кордону захист армії РФ кращий, аніж на інших.