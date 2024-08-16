ЗСУ також здійснюють наступ в Бєлгородській області

Українські війська. Ілюстративне фото: Сухопутні війська ЗСУ

Українські війська продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. Водночас підрозділи ЗСУ також зайшли й до Бєлгородської області, чого не афішує ані українська, ані російська сторона.

Про це пише The Washington Post.

Читайте також:

Просування ЗСУ в Росії

ЗСУ увійшли до Бєлгородської області Росії за кілька днів після початку операції на Курщині. Видання зазначає, що ця інформація майже не афішується ані Україною, ані Росією.

Відомо, що українські підрозділи перетнули кордон вдень близько чотирьох днів тому в районі пункту пропуску Колотиловка, через який раніше проводили обміни полоненими.

"На відміну від швидкого просування на Курщині, у Бєлгородській області українці стикнулися із запеклою обороною росіян й одразу потрапили під інтенсивні атаки артилерії, дронів та авіації", — йдеться у матеріалі.

Однак ЗСУ вдалося просунутися вглиб території орієнтовно на 10 км й захопити покинуті позиції російських військ.

Один з українських військових з позивним "Хакер" розповів The Washington Post, що вся його група була поранена в перший день наступу. Обстріли були настільки інтенсивними, що воїнам довелося ховатися в російських окопах протягом кількох днів, поки не прибула бронетехніка для їх евакуації.