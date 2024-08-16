Росія обрала пріоритетом просування на Донеччині, а не захист Курської області

В ISW вважають, що Росія віддає перевагу просуванню на Донеччині
Українські Сили оборони продовжують наступ в Курській області. Натомість росіяни зберігають високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи пріоритетність захоплення територій України, а не захисту своїх.
Про це пише ISW.
Поведінка росіян на фронті
Російські війська продовжують здійснювати тактичний рух на південний схід від міста Покровськ у Донецькій області, "оточуючи "українські війська".
Згідно з картами станом на 14 та 15 серпня, окупанти просуваються в напрямку від Покровська в межах Гродівки та на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного та Орлівки — аналітики припустили ймовірне захоплення останніх двох.
"Протягом останніх кількох тижнів російські сили також продовжували механізовані штурми поблизу Донецька", — йдеться у звіті.
Зазначається, що Росія почала перекидати деякі війська з України, аби відреагувати на ситуацію в Курській області, але самі типи підрозділів є показником того, що військове командування надає пріоритет наступальним операціям на сході Україні, аніж на власних територіях.
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