Россия избрала приоритетом продвижения на Донеччине, а не защиту Курской области

В ISW считают, что Россия предпочитает продвижение на Донеччине
Украинские Силы обороны продолжают наступление в Курской области. Россияне сохраняют высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя приоритетность захвата территорий Украины, а не защиты своих.
Об этом пишет ISW.
Поведение россиян на фронте
Российские войска продолжают совершать тактическое движение к юго-востоку от города Покровск в Донецкой области, "окружая "украинские войска".
Согласно картам по состоянию на 14 и 15 августа, оккупанты продвигаются в направлении от Покровска в пределах Гродовки и юго-восточнее Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки — аналитики предположили вероятный захват последних двух.
"В последние несколько недель российские силы также продолжали механизированные штурмы вблизи Донецка", — говорится в отчете.
Отмечается, что Россия начала перебрасывать некоторые войска из Украины, чтобы отреагировать на ситуацию в Курской области, но сами типы подразделений являются показателем того, что военное командование дает приоритет наступательным операциям на востоке Украины, чем на собственных территориях.
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