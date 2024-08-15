Под Покровском шпион РФ прикидывался водителем такси и выпытывал информацию о ВСУ у пассажиров

Задержание российского шпиона под Покровском. Фото: СБУ

В Донецкой области спецслужбы задержали российского шпиона. Он помогал оккупантам с наступлением и собирал разведывательную информацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в четверг, 15 августа.

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По данным спецслужбы, мужчина проживал в Мирнограде.

Через Telegram-бот он российской стороне передавал разведданные в виде координат объектов Сил обороны с подробным описанием.

"Фигурант пытался определить там координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения тяжелого вооружения ВСУ", — говорится в сообщении.

Через Telegram-бот мужчина передавал РФ разведданные. Фото: СБУ

Отмечается, что такие данные оккупантам нужны были для подготовки новых наступательных операций и ракетных ударов на этом направлении фронта.

Кроме того, задержанный шпионил за реактивной артиллерией ВСУ под Покровском.

"В зоне особого внимания врага были пункты базирования реактивных систем HIMARS на Покровском направлении", — добавляют в СБУ.

Задержанный шпионил за реактивной артиллерией ВСУ под Покровском. Фото: СБУ

Там подчеркивают, что мужчина собирал чувствительную информацию под видом водителя такси.

"Во время поездок выспрашивал нужные ему сведения у своих пассажиров", — объясняют в спецслужбе.

В настоящее время российский шпион находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.