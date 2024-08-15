Под Покровском шпион РФ прикидывался водителем такси и выпытывал информацию о ВСУ у пассажиров

Охотился на HIMARS и помогал с наступлением — в Донецкой области задержали российского шпиона
В Донецкой области спецслужбы задержали российского шпиона. Он помогал оккупантам с наступлением и собирал разведывательную информацию.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в четверг, 15 августа.
Мужчина охотился на HIMARS
По данным спецслужбы, мужчина проживал в Мирнограде.
Через Telegram-бот он российской стороне передавал разведданные в виде координат объектов Сил обороны с подробным описанием.
"Фигурант пытался определить там координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения тяжелого вооружения ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие данные оккупантам нужны были для подготовки новых наступательных операций и ракетных ударов на этом направлении фронта.
Кроме того, задержанный шпионил за реактивной артиллерией ВСУ под Покровском.
"В зоне особого внимания врага были пункты базирования реактивных систем HIMARS на Покровском направлении", — добавляют в СБУ.
Там подчеркивают, что мужчина собирал чувствительную информацию под видом водителя такси.
"Во время поездок выспрашивал нужные ему сведения у своих пассажиров", — объясняют в спецслужбе.
В настоящее время российский шпион находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.
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