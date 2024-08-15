В Третьей штурмовой показали впечатляющие кадры уничтожения вражеской техники

Прямое попадание во вражеский БМП, танк и пушку Рапира — в 3 ОШБр показали кадры уничтожения техники
15 августа 2024 17:58
Вражеская пушка "Рапира" на прицеле дрона. Фото: скриншот
Украинские военные продолжают уничтожать пехоту и технику врага. В Третьей штурмовой показали кадры прямых попаданий в БМП-3, российский танк и пушку "Рапира".
Об этом бригада сообщила в Telegram в четверг, 15 августа.
Читайте также:
Уничтожение техники врага
На видео видно, как на Харьковском направлении были поражены вражеские бронированные машины, танки и противотанковая пушка МТ-12 и сами оккупанты.
"Потрепанные россияне и железо — у видео специалистов "Paskuda group" из Противотанкового батальона", — говорится в сообщении.
Читайте Новини.LIVE!