В Третьей штурмовой показали впечатляющие кадры уничтожения вражеской техники

Вражеская пушка "Рапира" на прицеле дрона. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать пехоту и технику врага. В Третьей штурмовой показали кадры прямых попаданий в БМП-3, российский танк и пушку "Рапира".

Об этом бригада сообщила в Telegram в четверг, 15 августа.

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На видео видно, как на Харьковском направлении были поражены вражеские бронированные машины, танки и противотанковая пушка МТ-12 и сами оккупанты.

"Потрепанные россияне и железо — у видео специалистов "Paskuda group" из Противотанкового батальона", — говорится в сообщении.